Napoli. Coronavirus negativo. Rientra allarme

Napoli – Da Roma sono arrivati al Cotugno i primi risultati delle analisi effettuate sul paziente ricoverato per un presunto caso di coronavirus a Napoli.

L’esito dovrà essere sottoposto a verifica, ma per i medici al momento è già possibile una prima esclusione della presenza del coronavirus.

Il paziente, un 28enne che era rientrato in Italia da sette giorni dopo aver soggiornato nella provincia di Hubei, è in buone condizioni: non ha febbre e la sintomatologia è in remisisone. Anche la moglie, ricoverata, è in fase di ripresa.

L’ospedale Spallanzani ha confermato che il caso di Napoli è negativo: gli esiti delle analisi sul campione del paziente ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli hanno confermato che non si tratta di Coronavirus. Lo comunica il ministero della Salute.