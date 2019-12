Muore 19enne. Incidente su Viale Carlo III

All’arrivo dell’ambulanza del 118 per il giovane purtroppo non c’era più nulla da fare

San Nicola la Strada – Grave incidente stradale tra le 2 e le 3 della scorsa notte lungo viale Carlo III.

Un ragazzo di 19 anni, Umberto Ercolani, è morto nello schianto avvenuto all’altezza all’ingresso di Caserta Sud, nel territorio di Marcianise.

Secondo una prima ricostruzione fatta dei carabinieri della Compagnia di Marcianise il giovane era in sella al suo Beverly quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo sull’asfalto.

All’arrivo dell’ambulanza del 118 per il giovane purtroppo non c’era più nulla da fare. Il giovane viveva a San Nicola la Strada nella zona di via Grotta.