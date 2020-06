Movida ad Aversa. Multati due locali e decine di automobilisti

Aversa – Durante il fine settimana appena trascorso gli agenti della Polizia Municipale di Aversa, hanno eseguito una serie di controlli presso i locali della movida normanna.

Le verifiche sono state effettuate tra le zone di Via Salvo d’Acquisto, Via Modigliani, Via Roma, Piazza Marconi e Via del Seggio, nel centro storico.

Oltre a decine di automobilisti multati anche diversi gestori di attività commerciali sono finiti nel mirino delle autorità.

Tra queste sono stati sanzionati i gestori di due locali per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Nove, invece, le persone sanzionate dai vigili per violazione del codice della strada. Diversi anche gli alcol test effettuati.