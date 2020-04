8 persone beccate ad allenarsi in una palestra a Mondragone

Mondragone – La Guardia di Finanza di Mondragone ha fatto una scoperta davvero sconcertante in una palestra della città.

Ben 8 persone sono state beccate mentre erano intente ad allenarsi in una palestra apparentemente chiusa.

Dopo tutti gli accertamenti di rito sono scattate le sanzioni per il titolare e per i clienti presenti all’interno dei locali.

In virtù delle norme infatti per questo tipo di attività non è ancora stata stabilita la data della riapertura. Proprio ieri sempre la guardia di finanza ha scoperto a Mondragone un barbiere abusivo che continuava a lavorare in un locale ricavato al piano terra dell’abitazione.