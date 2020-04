Mondragone. Lavori sulla Domiziana, avviato il cantiere

Mondragone – Come preannunciato nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di scarifica sulla Domiziana a Mondragone.

A partire dalla località Fiumarella e fino all’incrocio con via Como verrà rimosso il manto bituminoso di entrambe le carreggiate e verrà riasfaltato tutto il tratto urbano dell’arteria.

“Si prevede una lavorazione per circa due settimane – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici di Mondragone, Giuseppe Piazza – In contemporanea proseguono i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all’incrocio tra via Domiziana e viale Margherita. Nel corso dei lavori si allargherà la sede stradale utilizzando anche l’area adiacente l’ex sottopasso. In questo caso i lavori si protrarranno per circa due mesi”.

Entrambe le opere sono il frutto della sinergica collaborazione attuata tra l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Virgilio Pacifico, e la Regione Campania, attraverso la costante collaborazione con il consigliere regionale Giovanni Zannini.

“Con questi due lavori daremo un volto nuovo ad un importatissima arteria, qual è la Domiziana, e contemporaneamente daremo un nuovo biglietto da visita della nostra città ai turisti che, speriamo, potranno ritornare quanto prima a farci visita”, sottolinea l’assessore Piazza.