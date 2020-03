Mondragone. Donna su Facebook: “ho il Coronavirus”, intervengono i carabinieri

🔵🔵🔵 aggiornamento emergenza covid 19:🔵 solidarietà e vicinanza a tutte le persone colpite da Covid 19 ed in particolare un abbraccio al Sindaco di Francolise Gaetano Tessitore, che sta mattina ha ricevuto una affettuosa telefonata di vicinanza anche dal Governatore De Luca;🔵 nei prossimi giorni la croce rossa di Mondragone procederà ad una consegna a domicilio delle mascherine protettive. Distribuiremo circa 2000 mascherine in modo gratuito alle famiglie meno abbienti del comune di Mondragone. Ho ricevuto altre donazioni e atre ancora ne riceverò nei prossimi giorni.🔵 la protezione civile provinciale ha distribuito ai nuclei comunali le circa 650 mascherine che ho consegnato personalmente ieri. I nuclei comunali della protezione civile sono attivi in tutti i comuni della provincia di Caserta e sono in prima linea per assistere le persone in difficoltà. Li dobbiamo aiutare . La solidarietà si riceve e là si da;🔵 vi invito a leggere i contenuti della recente ordinanza 17 del presidente De Luca con cui si impone il divieto di allontanamento dai comuni di residenza e si dispone la sospensione delle attività degli uffici pubblici fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;🔵 in arrivò nei prossimi giorni una importante fornitura di mascherine acquistate dalla Regione.

Pubblicato da Giovanni Zannini su Domenica 15 marzo 2020