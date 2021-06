Mondragone. Coppia fermata a Zurigo con 20 chili di droga

Tratti in arresto una 24enne originaria di Ponticelli, A. V., ma residente a Mondragone ed il suo compagno di viaggio, M. L., nato a Napoli, residente a Pozzuoli di 25 anni.

Erano partiti da Napoli e diretti in Sud Africa. Sono stati fermati allo scalo di Zurigo il 27 maggio scorso, dalla polizia frontaliera svizzera mentre stavano per proseguire il loro viaggio verso l’ Olanda, ad Amsterdam.

Sono stati trovati in possesso di diversi pacchetti di eroina, per un totale di 20 chili. Dopo gli accertamenti di rito sono stati condotti in carcere in Svizzera.

Ora la procura elvetica indaga sull’episodio insieme alla polizia internazionale per cercare di ricostruire l’intera filiera.