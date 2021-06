Mondragone: arrestati un uomo ed una donna, trovata droga e soldi

Nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Mondragone hanno tratto in arresto un uomo ed una donna di nazionalità nigeriana, regolari sul territorio nazionale, ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I due conviventi e residenti a Casandrino (NA), a seguito di perquisizione personale e domiciliare sono stati trovati in possesso di 55 dosi e 3 ovuli – per un peso complessivo di circa 75 grammi – di sostanza stupefacente del tipo eroina, già preparate e pronte per essere cedute.

Nell’abitazione veniva ritrovato, altresì, un bilancino di precisione per il confezionamento e la somma contante di euro 800,00 circa, ritenuta provento di illecita attività.

L’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale mentre la donna presso il carcere femminile di Pozzuoli (NA).