Militare Casertano in gravi condizioni dopo lo schianto in moto

Caserta – Il 32enne, F.N. militare di Caserta, è stato ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale San Martino.

Il giovane, caporal maggiore scelto del Settimo reggimento Alpini di Belluno, era in sella alla sua moto insieme ad una ragazza quando è avvenuto lo schianto lungo la Provinciale in provincia di Belluno nella serata dell’8 settembre.

Per cause in corso di accertamento, sono finiti contro un palo della pubblica illuminazione, nell’impatto non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

La ragazza è stata trasportata anche lei in codice rosso al pronto soccorso, ma non versa in gravi condizioni, mentre il militare è stato intubato. Sull’incidente indagano gli agenti della Stradale.