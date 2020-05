Meccanico abusivo. Blitz della Polizia di Aversa, FOTO

Aversa / San Marcellino – Nell’ambito del contrasto alle attività illecite in materia di ambiente sul territorio dell’agro aversano, personale appartenente all’Ufficio Amministrativo e delle volanti del locale Commissariato diretto dal primo Dirigente dott. Vincenzo Gallozzi e coordinati dal Commissario dott. Nicola Lecce, in data di ieri 27 maggio, scoprivano in San Marcellino un centro meccanico e gommista completamente abusivo che stava operando con le serrande abbassate ma dal quale si accedeva da un cancello scorrevole previa appuntamento col gestore.

L’attività era condotta da C.A. , anni 38 di Aversa, pregiudicato, in carenza non solo delle autorizzazioni amministrative, ma anche delle condizioni sanitarie minime, delle più basilari precauzioni per la prevenzione degli incendi e della tracciabilità dei rifiuti speciali prodotti.

Nell’officina, estesa su due livelli per un’area complessiva di circa mq. 700, il gestore stivava centinaia di pneumatici nuovi e dismessi, pezzi di ricambi accatastati, marmitte vecchie ed oli esausti.

I locali ubicati sotto ad un edificio nuovo di tre piani di proprietà di C.A., sono stati posti sotto sequestro con l’applicazione dei sigilli. Il gestore veniva denunciato per mancanza di normativa antincendio, immissioni non autorizzata di fumi in atmosfera, di liquami in fogna e gestione illecita di rifiuti. Agli avventori presenti nell’officina venivano elevata una sanzione di euro 86,00.