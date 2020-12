Maxi sequestro di mascherine e griffe false, 9 persone denunciate

Caserta – Nove persone denunciate per frode in commercio e vendita di prodotti industriali con marchi contraffatti.

E’ il bilancio di una doppia operazione della guardia di finanza di Chivasso che ha scoperto un’organizzazione che realizzava e rivendeva prodotti con famosi marchi contraffatti.

Tra questi Chanel, Gucci, Giorgio Armani, Louis Vuitton, Adidas, Burberry. I finanzieri hanno individuato a Settimo Torinese e nel quartiere Barriera di Milano di Torino, due sartorie illegali e un negozio dove venivano confezionate e vendute mascherine di tessuto e articoli con marchi contraffatti.

Sono 600.000 i marchi sequestrati, oltre a migliaia di metri di filato e a tre macchinari. Le perquisizioni disposte dalla Procura in provincia di Prato, Vicenza, Viterbo, Napoli e Caserta, hanno poi ricostruito le responsabilità dei fornitori dei tessuti e dei semilavorati, portando al sequestro di oltre un milione di marchi contraffatti a stampa diretta su tessuto, 350 mila mascherine non conformi alle vigenti prescrizioni, 180 mila filtri in Tnt e 25 macchinari industriali.

La commercializzazione dei prodotti avrebbe consentito di realizzare un volume d’affari superiore ai 3 milioni di euro.