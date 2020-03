Maxi blitz della Municipale. Sequestrate decine di auto. FOTO

Castel Volturno – La polizia Municipale del comune di Castel Volturno ha messo in campo una vasta operazione di controllo del territorio per verificare il rispetto delle norme anti Corovirus.

Posti di blocco lungo tutta la Domiziana e verifiche difronte gli esercizi commerciali aperti e l’ufficio postale per verificare eventuali assembramenti.

Durante tale operazione sono state fermate e sequestrate decine di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa. Ecco il messaggio dell’amministrazione comunale:

Continua in modo incessante il lavoro di controllo sul territorio della Polizia Municipale e della Protezione Civile per l’emergenza Covid-19. In questo drammatico momento le già ben note ed immense precarietà di questa terra stanno emergendo in modo esponenziale e preoccupante. Nonostante tutte le difficoltà del caso, c’è la massima attenzione di tutti affinché questa drammatica situazione volga al termine nel migliore dei modi. Vi chiediamo collaborazione e buon senso affinché insieme potremmo vincere questa ennesima battaglia.