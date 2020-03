Marcianise. Villette abusive, parte la demolizione

Marcianise – Nel corso della mattinata di oggi, come già attuato di recente per casi similari, afferenti la demolizione di manufatti abusivi nei comuni di San Nicola La Strada e Casal di Principe,,è stato dato avvio alla demolizione di un imponente manufatto bifamiliare abusivo, con ripristino dello stato dei luoghi, ubicato nel Comune di Marcianise alla Via Lucca, di proprietà di B.R, 57 anni.

L’edificio abusivo è suddiviso in due villette monofamiliari adibite a civile abitazione, complete e rifinite, costruite con strutture portanti e solai in c,a, e composte ciascuna da n. 3 piani fuori terra oltre ampi cantinati aventi una superficie di circa 170 mq cadauno.

Va sottolineata la gravità della violazione urbanistica, di forte impatto ambientale, desumibile dall’ampiezza notevole del manufatto abusivo realizzato in totale assenza di titoli abilitativi edilizi, ovvero in assenza di permesso a costruire e senza autorizzazione sismica per le realizzate e rilevanti opere strutturali.

Il manufatto risulta realizzato su un terreno coperto dal vincolo sismico e d*inedificabilità dettato da! piano regolatore comunale. L’ordine di demolizione, ordinato dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere prevede l’abbattimento del manufatto» l’attivazione delle procedure tendenti al recupero delle spese giudiziarie nei confronti del costruttore abusivo, l’integrale applicazione della normativa in tema di sicurezza nei cantieri e recupero dei materiali residuati dalle demolizioni.

La Procura della Repubblica continua pertanto nella doverosa attività di demolizione dei manufatti abusivi consentendo in tal modo il ripristino dell’integrità del territorio; a tal fine, allo scopo di riaffermare i principi di legalità e giustizia in una provincia, in cut a lungo è stata praticata e alimentata invece l’illegalità, è stato riorganizzato e potenziato l’Ufficio Demolizione, con personale appartenente alla Sezione di Polizia Giudiziaria – Aliquota Carabinieri Forestali, L’attività di demolizione, come in genere l’attività di repressione/prevenzione, in realtà, sensibilizza le comunità a un uso del territorio appropriato e rispettoso; le demolizioni trasmettono il segnale inequivocabile che l’abusivismo viene combattuto fino in fondo e che, soprattutto, non è conveniente.

Peraltro, la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, nell’individuazione dei manufatti abusivi da abbattere, utilizza dei criteri di priorità, di natura oggettiva e predeterminata, che non rispettano il solo ordine cronologico, ma che tengono conto del bilanciamento dei beni/interessi costituzionalmente rilevanti in gioco (il bene/valore dell’ambiente, della salvaguardia del territorio (vincoli), dell’uguaglianza sostanziale, dell’equità, della ragionevolezza c solidarietà sociale, nonché della funzione della proprietà).

Per tali attività, questo Procuratore delta Repubblica ringrazia, per la collaborazione ricevuta, il Commissario Prefettizio del Comune di Marcianise nonché il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per la meticolosa attività preparatoria, ai fini della pianificazione delle attività esecutive e dell’approntamento di un’adeguata presenza delle Forze dell’ordine.