Marcianise: studente positivo al covid, dirigente chiude la scuola

Marcianise – Uno studente dell’Istituto padre Salvatore Lener di Marcianise è risultato positivo al coronavirus.

Il plesso, quindi, è stato chiuso dal dirigente scolastico Antonio Amendola per la giornata di oggi, 5 ottobre, per consentire la sanificazione delle aule, per poi riaprire domani, 6 ottobre.

Invece, i ragazzi della classe dello studente risultato positivo dovranno rimanere a casa rispettando la quarantena domiciliare.

La sanificazione è stata eseguita “al fine di garantire lo svolgimento delle lezioni nelle migliori condizioni igienico-sanitarie e nell’attuazione di tutte le misure volte al contrasto della diffusione del virus Sars-Co-V2, come da normativa vigente a garanzia del benessere dell’utenza. Il provvedimento dopo il confronto con i Referenti della sicurezza ed il Presidente del Consiglio d’Istituto. Le attività didattiche si svolgeranno in modalità Ddi secondo il normale orario di lezione per tutti gli studenti e riprenderanno regolarmente il giorno 6 ottobre 2020“.