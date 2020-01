Misure straordinarie per i saldi al Campania e alla Reggia Outlet

Il Comune di Marcianise ha diramato una nota per mettere in campo tutte le misure necessarie

Marcianise – Esattamente come per il black friday anche per i giorni dei Saldi invernali sono state disposte delle misure straordinarie.

Il Comune di Marcianise ha diramato una nota per mettere in campo tutte le misure necessarie per evitare situazioni di criticità nelle zone dei centri commerciali.

In relazione all’all’apertura dei “saldi invernali 2020” a partire dal 4 gennaio p.v., il Commissario Straordinario ha ribadito ai titolari dei centri commerciali – Capri Due Outlet s.r.l.. e Centro Commerciale Campania – le disposizioni finalizzate alla tutela della sicurezza, della viabilità con particolare riferimento alle garanzie di tutela da predisporre a favore dei soggetti diversamente abili, con specifico riferimento a:

1. attivazione in luogo idoneo nel centro commerciale o nell’area di parcheggio di un presidio medico e/o ambulanza medicalizzata;

2. attivazione di una squadra di soccorso antincendio in luogo idoneo della struttura;

3. attivazione di avvisi luminosi, d’intesa con gli enti proprietari delle strade interessate, al fine di informare l’utenza circa la capienza dei parcheggi;

4. idoneo servizio, tramite proprio personale, addetto al deflusso del traffico veicolare dai parcheggi;

5. attivazione di un servizio di vigilanza interno con Istituti di vigilanza autorizzati, qualora non previsto;

6. fruibilità dell’area di elisoccorso;

7. vigilanza sul rispetto delle aree di sosta ad uso esclusivo dei soggetti diversamente abili.

In particolare, è stata rappresentata l’importanza che la tutela dei soggetti diversamente abili riveste per l’Amministrazione, al fine di sensibilizzare il personale preposto all’esercizio scrupoloso delle connesse attività di vigilanza.