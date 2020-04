Marcianise – Dramma durante la serata appena trascorsa nel comune di Marcianise, in un appartamento di Via Iovine.

Una donna di 54 anni, M. S., è deceduta a seguito di un malore improvviso il quale non le ha lasciato scampo.

Sul posto, allertati dai familiari, sono giunti i medici del 118 e gli uomini dell’arma dei carabinieri.

Purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso avvenuto per cause naturali. Dolore in città, tra amici e parenti per questa tragedia.