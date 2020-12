Viola la zona Arancione per acquistare la droga: 35enne Casertano arrestato

Marcianise – I carabinieri della tenenza di Caivano durante un controllo a ridosso della zona del Parco Verde, hanno fermato un 35enne di Marcianise, D.G.G., incensurato, trovato in possesso con 6 grammi di cocaina.

Il giovane, insospettabile, si era recato nel comune di Caivano, ma durante il controllo, non ha saputo fornire adeguata giustificazione allo spostamento tra diversi comuni, in violazione della zona arancione.

A seguito della perquisizione veicolare, i militari, hanno rinvenuto e sequestrato la sostanza stupefacente.

Per il 35enne è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio. Il giovane verrà giudicato per direttissima nel tribunale di Napoli Nord.