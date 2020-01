6 persone scappano senza pagare il conto. Vittima sempre lo stesso ristorante

Curti – Ancora un mangia e fuggi sempre nello stesso ristorante Giapponese di Curti, Oishi Sushi.

Il titolare questa volta, oltre a raccontare la vicenda pubblica anche il video in cui ben 6 persone lasciano il ristorante senza pagare il conto. Dopo l’ennesimo episodio il proprietario ha deciso di sporgere denuncia presso le autorità.

Ecco il racconto pubblicato sulla pagina Facebook del ristorante:

Per l’ennesima volta hanno mangiato e sono andati via senza pagare, sabato sera 04.01.2020. Questa volta i protagonisti sono sei adulti ed una bambina. Come avevamo preannunciato, saremo costretti a denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine, fornendo i dati i nostro possesso e le testimonianze.

Stiamo dando comunque la possibilità di rimediare tra oggi e domani perché a noi non piace arrivare alle denunce.

Ci impegniamo tantissimo per i nostri clienti, ma quando si verificano episodi di questo tipo, a malincuore siamo costretti a denunciarli, nel rispetto del lavoro di tutti noi e dei tanti clienti onesti e rispettosi che ci vengono a trovare contenti.

Dobbiamo fare il possibile per cercare di arginare questi comportamenti, affinché non si verifichino più di questi episodi e creare finalmente un ambiente di persone selezionate e per bene a tutela di tutti.

Questi sono esempi sbagliati e malsani che non vanno assolutamente dati a nessuno, ma soprattutto ai bambini che sono il nostro futuro.

Siamo dispiaciuti noi per loro per la figuraccia che hanno fatto queste persone.