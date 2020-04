Precipita dal balcone e muore. Dramma nel Casertano

Maddaloni – Purtroppo non ce l’ha fatto l’uomo di circa 80 anni precipitato dal balcone di casa in condominio di via De Carlucci a pochi metri via Caudina.

Da una prima ricostruzione dei fatti è precipitato dal balcone di casa al secondo piano di un palazzo.

Le cause e la dinamica sono ancora tutte da chiarire. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118 e le autorità locali.

Purtroppo i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L’impatto con il suolo lo avrebbe ucciso sul colpo.

Sono stati i vicini di casa ad allertare i soccorsi. I militari stanno cercando di ricostruire la dinamica del dramma.