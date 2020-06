Uomo accoltellato in pieno centro. Polizia arresta l’aggressore

Maddaloni – Grave aggressione nel tardo pomeriggio di ieri in via San Francesco a Maddaloni.

Intorno alle 19,30 un uomo, di origine extracomunitaria, è stato accoltellato da un suo connazionale nei pressi di un circolo della cittadina dopo che, per cause ancora da accertare, si è scatenato un furioso litigio.

La lite è culminata con un fendente. Il ferito è stato prima soccorso e poi trasportato in ospedale per le cure mediche del caso, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti gli agenti di polizia, del locale commissariato, i quali sono riusciti ad individuare e a bloccare l’aggressore.