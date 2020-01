Tragedia a Maddaloni. Muore noto commerciante

Maddaloni – Tragedia nella città di Maddaloni. Ieri mattina è deceduto Enzo Piscitelli, di 47 anni, commerciante molto noto in città.

La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa in città. Molto conosciuto in quanto per anni ha gestito un caseificio in via Libertà.

I funerali sono stati celebrati nella mattinata di oggi. Tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio pubblicati in rete da amici e parenti.

L’uomo lascia una moglie e due figli. Grazie alla sua attività commerciale, Enzo era negli anni diventato un punto di riferimento per la comunità.