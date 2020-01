Omicidio Panupucci. Boss Esposito condannato a 30 anni

Maddaloni – Giunge la condanna per l’omicidio di Daniele Panipucci, di Maddaloni, ucciso nel 2016.

Il giudice della Corte d’Assise di Appello ha Alabis ha condannato il boss Antonio Esposito alias 0’ sapunaro a 30 anni di carcere.

In primo grado aveva ottenuto l’ergastolo. Per lui esclusa l’aggravante per i futili motivi, cosa che in primo grado era accaduto al ras Antonio Mastropietro. Il suddetto è stato condannato ancora a 30 anni anche se gli è stata riconosciuta la continuazione tra associazione ed omicidio.

Agli indagati viene contestato il reato di omicidio ed associazione a delinquere di stampo mafioso in quanto ritenuti dagli investigatori affiliati alla fazione di Maddaloni del clan Belforte di Marcianise.

Daniele Panipucci fu vittima di un agguato il 26 maggio del 2016 a Maddaloni, delitto maturato nell’ambito di contrasti nell’attività di spaccio della droga.

I killer si preparano all’azione in una sala biliardo di un bar della zona di via Napoli. Gli inquirenti hanno ricostruito il percorso del commando tramite il sistema GPS delle vetture; le telecamere di videosorveglianza di una sala giochi hanno registrato la partenza del commando e, grazie ad altre telecamere, è stato possibile documentare il passaggio dei killer in una strada vicina a via Marotta, dove Panipucci fu ferito a morte.