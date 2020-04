Maddaloni – Tragedia nella giornata di oggi, 16 aprile, in una palazzina nei pressi dell’area mercato di via Serao.

Da una prima ricostruzione dei fatti una donna di circa 70 anni è deceduta dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione.

L’allarme è stato lanciato da alcuni vicini di casa i quali si sono rese conto di cosa stava accadendo.

Per la donna, nonostante l’arrivo dei soccorsi, purtroppo non c’è stato niente da fare. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica della tragedia. Al momento, non si esclude nessuna ipotesi.