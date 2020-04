Maddaloni – Nel pomeriggio di ieri, 14.04.2020, in Maddaloni, gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Maddaloni hanno individuato una donna, 39 anni, mentre faceva jogging nei pressi di via Montella, Maddaloni.

Fermata dagli agenti, la stessa non forniva alcuna giustificazione. La donna è stata redarguita sulla illiceità e soprattutto sulla pericolosità della condotta, in quanto pregiudizievole per la pubblica incolumità.

Inoltre, nei confronti della stessa è stata elevata sanzione amministrativa di euro 400 ai sensi dell’art. 4 del D.L. 19 del 25 marzo 2020.

Oltre a ciò, la predetta è stata segnalata all’Asl Competente, per l’obbligo di isolamento fiduciario per la durata di 14 giorni, come disposto dall’Ordinanza della regione Campania n. 15 del 13.03.2020.

Tale operazione si è svolta occasione dei servizi di controllo del territorio predisposti al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni anti contagio, svolti dalla Polizia di Stato nel territorio di competenza del Commissariato di P.S. di Maddaloni.