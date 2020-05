Dipendenti supermercato senza mascherine. Arriva la Polizia

In particolare, gli Agenti del Commissariato di Maddaloni (CE) hanno accertato che in tre diversi supermercati, tre dipendenti non facevano uso dei dispositivi di sicurezza

Maddaloni – Nella mattinata odierna, a Maddaloni (CE), i servizi di controllo del territorio predisposti dalla Polizia di Stato, per garantire il rispetto della normativa anti-contagio da Covid 19, sono stati indirizzati soprattutto al monitoraggio degli esercizi commerciali.

Nell’occasione, sono stati controllati numerosi supermercati del territorio cittadino. Durante gli accessi agli esercizi commerciali è stato riscontrato il rispetto da parte della clientela delle disposizioni anti contagio previste dal D.P.C.M. 26 aprile 2020, nonché dalla normativa regionale in tema di obbligo di utilizzo dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale).

In sostanza, tutti i clienti presenti negli esercizi controllati utilizzavano responsabilmente la mascherina e i guanti monouso.

Durante le operazioni di monitoraggio, è stata però riscontrata la violazione dell’obbligo di indossare la mascherina di protezione da parte dei dipendenti di alcuni degli esercizi controllati.

In particolare, gli Agenti del Commissariato di Maddaloni (CE) hanno accertato che in tre diversi supermercati, tre dipendenti non facevano uso, durante l’attività lavorativa, dell’utilizzo dei dispositivi di protezione, in violazione dell’art. 3 D.P.C.M. 26 aprile 2020. Pertanto, i tre soggetti sono stati identificati, per l’irrogazione della successiva sanzione amministrativa di euro 400, come previsto dall’art. 4 D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 e segnalazione all’Autorità competente.