Droga in casa. Arrestato 25enne: finisce in carcere

Maddaloni – Nel pomeriggio di ieri, a Maddaloni (CE), la Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Maddaloni, ha proceduto all’arresto di M.R., 25 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ex art. 73 D.P.R. 309/90, in quanto colto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare gli operatori del Commissariato di P.S., durante straordinarie attività di polizia giudiziaria, poste in essere a seguito di accurate indagini, hanno proceduto a perquisire l’abitazione del giovane.

Durante la perquisizione, all’interno dell’abitazione, gli operatori hanno colto il predetto con indosso circa 50 involucri contenenti cocaina e n. 3 stecche di hashish.

A seguito di ciò, M.R. è stato tratto in arresto per il reato detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e condotto presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’A.G. competente.