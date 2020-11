Spaccio nel Casertano: due arresti, uno finisce in carcere

Maddaloni – In data odierna, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Maddaloni hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare applicativa degli arresti domiciliari -provvedimento disposto dal GIP presso il Tribunale di santa Maria Capua Vetere, su richiesta di questa Procura – nei confronti di: CAMPOLATTANO Pasquale, 38 anni e LAI Francesco Pio, 20 anni, poiché indagati del delitto di cui all’art. 73 co.1 D.P.R. 309/1990.

L’attività investigativa che ha portato all’emissione di tale provvedimento è originata da tre distinti controlli di polizia effettuati dai succitati militari dell’Arma e specificatamente nel maggio e giugno di quest’anno, quando venivano sequestrate delle dosi di sostanza stupefacente trovate in possesso di occasionali acquirenti destinate al consumo personale.

Costoro, sentiti sulla loro fonte di approvvigionamento indicavano gli indagati quali fornitori, procedendo al riconoscimento fotografico.

Emergeva dunque che il CAMPOLATTANO fosse il responsabile delle cessioni di due dosi di sostanza stupefacente del tipo crack e LAI Francesco Pio avesse ceduto 0,26 grammi di cocaina, fatti tutti accertati in Maddaloni.

Espletate le formalità di rito, si procedeva a notificare il provvedimento a CAMPOLATTANO Pasquale presso il Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove lo stesso è ristretto per altra causa ed a sottoporre agli arresti domiciliari LAI Francesco Pio presso il proprio domicilio, in Quarto (NA), dove lo stesso si trova già sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa.