Lutto nella città di Santa Maria Capua Vetere per la prematura scomparsa di Veronica a soli 45 anni, donna e madre strappata all’affetto dei suoi cari.

Veronica era ricoverata all’ospedale di Maddaloni. In queste ore la notizia si è rapidamente diffusa in città e tra i canali social gettando nello sconforto parenti ed amici.

Veronica lascia tre figli. Tantissimi i messaggi pubblicati in rete e sui social, ecco uno dei più commoventi pubblicati nelle ultime ore:

“VERA…come la persona che sei…perché tu non sei andata via sei qui con noi con la tua anima purissima.. persona più bella di te non ho mai conosciuto…non doveva essere così dura la vita con te non te lo meritavi proprio tu… non riesco a smettere di piangere.. ma so che veglierai su tutti noi cugini che ti amiamo tanto.. mi mancheranno soprattutto i tuoi messaggi curiosi sulla mia vita e su quello che facevo e scusami se il più delle volte non sono stata io a contattarti per prima..sono con te ovunque tu sia“.