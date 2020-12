Lutto nella valle, è morto padre Antonio Di Benedetto

Santa Maria a Vico – E’ scomparso Padre Antonio Dibenedetto. Sacerdote molto noto e sempre pronto ad aiutare il prossimo.

A confermare la notizia è la comunità dei Missionari Oblati di Maria Immacolata (Omi) di Santa Maria a Vico.

“Alle 5 di domenica mattina Padre Antonio Dibenedetto ha concluso il suo viaggio terreno ed è entrato a far parte dei nostri che sono in Cielo. Qui in comunità a Santa Maria a Vico ha svolto il suo ministero oblato-sacerdotale attivamente sia nella nostra parrocchia che fuori (particolarmente nella clinica di San Michele a Maddaloni dove celebrava la Messa domenicale). Da alcuni mesi a questa parte aveva cominciato a manifestare di malanni fisici “che si sono accentuati di recente e in modo rapido”.”

Conclude la nota: “Padre Antonio è nato il 4 settembre 1934 a Barletta. Ha emesso i primi voti il 15 agosto 1952 a Ripalimosani (in provincia di Campobasso) ed è stato ordinato il 15 febbraio 1959 a San Giorgio Canavese (in provincia di Tornino). Padre Antonio ci lascia una bella testimonianza sul suo amore per la famiglia oblata, per le missione estere e per l’Immacolata”.