Lutto in città, morto noto imprenditore sammaritano

Santa Maria Capua Vetere – Un grave lutto colpisce l’intera comunità di Santa Maria Capua Vetere per la scomparsa di Agostino Aveta, 62 anni, titolare della “Ilmastore”.

Stimato e conosciuto imprenditore sammaritano. Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno giungendo in queste ore alla famiglia.

Sarebbe deceduto per un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. In queste ore sono tantissime le persone le quali stanno esprimendo il proprio dolore attraverso i social.

Ecco il messaggio della Pagina Facebook Ciò che vedo in città smcv: “Un saluto ad Agostino Aveta, Sammaritano doc volato via troppo presto. Un abbraccio alla famiglia in questo momento di dolore. Sentite condoglianze. Che Dio lo abbia in gloria“.