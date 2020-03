Lutto ad Aversa. Franco muore a 30 anni in Spagna

Tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio pubblicati in rete. La salma verrà rimpatriata e restituita ai familiari

Aversa – Un gravissimo lutto ha colpito la città di Aversa per la scomparsa, a soli 30 anni, di Franco.

Il giovane viveva da tempo in Spagna per motivi di lavoro. Purtroppo è stato portato via da una malore improvviso.

Un lutto che ha sconvolto amici e parenti, tutti sotto choc per questa tragedia. Al momento non viene ufficializzato nessun legame con sintomi e conseguenze causate dal Coronavirus, si tratterebbe di cause naturali.

