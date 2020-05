Lutto ad Aversa. E’ morto Valerio Taglione, presidente del comitato Don Peppe Diana

Aversa – Un grave lutto colpisce la comunità di Aversa per la scomparsa di Valerio Taglione, 52 anni di Aversa, presidente del comitato don Peppe Diana.

E’ deceduto nella mattinata di oggi, portato via da un terribile male il quale non gli ha lasciato scampo.

A confermare la notizia è stato lo stesso comitato attraverso un post sulla pagina Facebook:

“Cari Amici, il nostro Valerio Taglione ha cominciato un nuovo e più lungo viaggio. Ci ha lasciato stamattina. E’ stato una guida sensibile e integerrima per tutti. Non ha mai lesinato in fatiche e sempre pronto al sorriso. Ogni battaglia per il bene e per gli ultimi era anche la sua. Ha amato la Vita fino all’ultimo momento. Ci lascia grandi insegnamenti ed è stato un privilegio per noi tutti camminargli accanto. Ciao Valerio”.