Lutto a Mondragone. Muore il Prof Pagliuca del liceo Scientifico

Mondragone – Un grave lutto colpisce la comunità di Mondragone per la scomparsa di un prof del Liceo Scientifico Galileo Galilei.

Fabio Pagliuca è morto all’età di 52 anni. Una persona molto conosciuta ed amata in città, soprattutto dai suoi alunni, stimato da tutti i colleghi.

Sono tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio pubblicati in rete, a testimonianza del grande affetto che nutrivano nei suoi confronti.

Ecco uno dei messaggi più commoventi pubblicati in rete:

Professore volevo ringraziarti per avermi insegnato le vere lezioni di vita, che porterò con me nel percorso della mia esistenza. Grazie professore per avermi fornito le basi per il futuro.Grazie professore per avermi fornito conoscenze e supporto morale che custodirò dentro di me nel percorso della mia vita. Sono orgogliosa di essere stata una tua allieva in questi anni. Ringrazio Dio per averti conosciuto.

Ti voglio e ti vorrò sempre bene.

R. I. P prof