Lutto a Marcianise. Ci lascia Antonio, noto commerciante

Marcianise – Un lutto ha colpito, questo pomeriggio, la città di Marcianise, per la scomparsa di Antonio Varone.

Conosciuto da tutti come Tonino il fioraio, per l’attività a conduzione familiare che da anni ha esercitato con un negozio prima in via Vittorio Veneto e poi in via Tagliamento.

L’uomo, malato da tempo, lascia un grande vuoto in tutta la comunità marcianisana. Tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio pubblicati in rete:

“Un amico di tutti. Un amico sempre disponibile con tutti. Un amico che non a mai rifiutato niente a nessuno. Una persona piena di grande umanità e di buon umore. Ciao Tonino, sarà difficile guardare un fiore e non pensarti. Che il buon Dio ti abbia in Gloria. Alla famiglia le mie più sentite condoglianze“.