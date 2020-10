Lusciano: 3 nuovi positivi al covid in paese, 26 il totale

Lusciano – Aumentano i casi positivi al Coronavirus nel piccolo paese di Lusciano, nell’Agro Aversano.

Il sindaco Nicola Esposito, infatti, annuncia 3 nuovi pazienti positivi al tampone per il Covid-19, per un totale di 26 casi attualmente in corso. Ecco la sua comunicazione per aggiornare la cittadinanza sull’emergenza:

“Buongiorno concittadini vi aggiorno in merito alla situazione dei pazienti affetti da COVID-19 presenti a Lusciano. Abbiamo, purtroppo, altri 3 nuovi casi. Abbiamo quindi un totale di 26 casi di Luscianesi affetti da COVID-19.

Molti di questi hanno effettuato il tampone di controllo e siamo in attesa di ricevere il risultato. Continuiamo ad indossare la mascherina e a seguire le regole del distanziamento“.