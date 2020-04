Lusciano. Fermate 160 persone e controllati 4 esercizi pubblici

Lusciano – Controlli serrati delle forze dell’ordine per verificare il rispetto delle norme del decreto anti Coronavirus.

Anche nel comune di Lusciano sono scesi in campo Vigili Urbani, Polizia e Carabinieri. Sono state controllate 158 persone e 4 esercizi pubblici, di queste 8 persone denunciate perché in strada ‘senza un valido motivo’.

Il sindaco Nicola Esposito commenta i numeri dell’operazione ringraziando tutte le forze dell’ordine:

“Buonasera non molliamo non dobbiamo uscire,non ne approfittiamo in questo momento con la scusa dei buoni spesa o della documentazione sono giorni decisivi, in Campania continua a crescere il numero dei contagiati .Ringrazio la Protezione civile,La polizia municipale, i Carabinieri ,la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza per i controlli che stanno facendo sul territorio.Vi chiediamo ancora pazienza per poi tornare alla normalità”.