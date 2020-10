Arrestato 36enne di Lusciano: spacciava a casa nonostante gli arresti domiciliari

Lusciano – La Polizia di Stato di Caserta, nella giornata di ieri 22 ottobre u.s., nell’ambito di attività finalizzate al contrasto e alla prevenzione dei reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto P.G., 36 anni, residente a Lusciano.

Il personale del Commissariato di Aversa espletava specifica attività di osservazione presso un’abitazione nel comune di Lusciano, in quanto era stato segnalato un continuo e sospetto via vai di persone.

Gli operanti accertavano che in quell’appartamento era ristretto al regime degli arresti domiciliari, un uomo con precedenti specifici, pertanto, eseguivano una perquisizione domiciliare.

L’attività terminava con il rinvenimento di cinque bustine di sostanza stupefacente di tipo cocaina su di un tavolo nel salone e, nel cuscino del divano, una pietra di 60 gr di sostanza stupefacente di tipo cocaina.

Veniva inoltre ritrovato materiale per il confezionamento delle dosi ed un foglietto sul quale probabilmente erano annotati dei conteggi dell’attività illecita posta in essere.

Per i motivi sopra esposti, il P.G. veniva condotto in Commissariato dove, ultimate le incombenze del caso, veniva tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e successivamente condotto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere, in attesa del giudizio di convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria.