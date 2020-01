Luca Abete aggredito nel Casertano. Fake news

Aggiornamento – La notizia riguardante l’aggressione all’inviato Luca Abete risulta infondata.

A fare chiarezza sulla vicenda è lo stesso inviato di Striscia la Notizia che scrive sulla sua pagina Facebook ufficiale:

Tranquilli… è solo una fake news! 😓😓😓

STIAMO TUTTI BENE, NON CI HA AGGREDITO NESSUNO, NON SO COME POSSANO DIFFONDERSI NOTIZIE DI QUESTO TIPO!

#grazie a tutti comunque per la solidarietà. In pochi minuti mi avete scritto in tanti!

Ora continuo il mio lavoro.

#noncifermanessuno

Tutti i dettagli relativi all’accaduto vengono riportati sul sito di striscia la notizia a questo link.