Lavoro nero. Scandalo 118 nel Casertano. IL VIDEO

Caserta – Luca Abete di “Striscia La Notizia” ha realizzato un servizio riguardante i volontari del 118 nella Provincia di Caserta.

In base a quanto ricostruito dall’inviato i “volontari” delle ambulanze hanno turni, anche di 12 ore e compensi fissi, senza nessuna tutela.

“È lavoro nero mascherato da volontario” ha raccontato un responsabile del 118. “Ma ai politici conviene, così prendono voti. Per questo da anni c’è il blocco dei concorsi”.

Ecco l’introduzione di Luca Abete al servizio:

Si parla spesso di LAVORO NERO, ma quello delle associazioni convenzionate con le ASL campane sembra non vederlo nessuno! Possibile che l’ispettorato del lavoro non abbia mai pensato di fare un giro nei PRONTO SOCCORSO campani?

Le associazioni spacciano i propri dipendenti per volontari, li pagano a nero e li costringono ad accettare turni di lavoro massacranti (12 ore consecutive) senza riconoscere loro alcun diritto!

E da più parti c’è chi tira in ballo INTERESSI ELETTORALI della politica che così può “piazzare” le persone in cambio di voti!

Qualcuno arriverà a interrompere questo “sistema” collaudato e taciuto da tutti?

[ Guarda il servizio integrale sul sito di Striscia la notizia —> https://www.striscialanotizia.mediaset.it/…/volontariato-o-… ]