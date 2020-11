Lavori di manutenzione sulla Nola Villa Literno, ecco quando partiranno

Caserta – Lunedì 30 novembre partiranno i lavori di manutenzione lungo lo svincolo di collegamento tra la strada statale 7/bis di Terra di Lavoro e l’Autostrada A1 “Milano-Napoli”, in provincia di Napoli.

Per l’esecuzione dell’intervento, si rendono necessarie, nella fascia oraria dalle 7 alle 19, interdizioni al transito lungo lo svincolo, situato, nel dettaglio, al km 29,300 della SS7/bis, che interseca l’Autostrada A1 “Milano-Napoli” al km 746,000. E’ quanto comunicato in una nota dall’Anas, società del gruppo di Ferrovie dello Stato Italiane.

In particolare, per l’esecuzione della prima fase dei lavori (che si svolgerà dal 30 novembre fino al 3 dicembre 2020) lo svincolo è interdetto: per la circolazione proveniente da Napoli in uscita per le direzioni Nola o Villa Literno; per la circolazione proveniente da Nola o Villa Literno in direzione di Roma.

Per la seconda fase delle attività (che prenderà il via al termine della prima fase e si concluderà il 6 dicembre 2020) lo svincolo è interdetto: per la circolazione proveniente da Roma per le direzioni Nola o Villa Literno; per la circolazione proveniente da Nola o Villa Literno in direzione di Napoli. Le due fasi delle attività non verranno eseguite in maniera contemporanea. I percorsi alternativi saranno segnalati in loco attraverso opportuna segnaletica.