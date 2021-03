Lancia la droga dal finestrino: arrestato 20enne a Villa Literno

I carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia di Casal di Principe (CE), nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno proceduto, lungo la sp 131, agro del Comune di Villa Literno (CE), all’arresto di un giovane.

Si tratta di C.F. 20 anni, residente a Napoli, arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, alla vista dei militari, che stavano per intimargli l’alt per un controllo, ha lanciato dal finestrino della propria autovettura un involucro risultato contenente gr. 7,8 di cocaina suddivisa in 19 dosi.

La sostanza stupefacente è stata recuperata e sottoposta a sequestro. C.F. è stato accompagnato ai domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria.