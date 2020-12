Teverola / Carinaro – Una persona è stata investita ed uccisa sulla Provinciale 335 al km 37 in direzione Marcianise, nel tardo pomeriggio di oggi.

Da una prima ricostruzione dei fatti intorno alle 19,00 un uomo, che si trovava a piedi lungo la Provinciale, nel tratto del comune di Carinaro, sarebbe stato preso in pieno da un’auto in transito.

Il dramma è avvenuto poco metri dopo l’uscita per il comune di Teverola. L’impatto non gli ha lasciato scampo. Sembrerebbe che la vittima fosse rimasta in panne con l’auto.

Sul posto sono giunti gli uomini dell’arma dei carabinieri del comando di Marcianise ed i medici del 118. Avviati i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente.