Tenta di intervistare il boss Zagaria, ma arrivano i carabinieri

Casapesenna – Identificato dai carabinieri mentre si trova davanti alla casa del boss della CAMORRA Pasquale Zagaria.

E’ accaduto venerdi’ 8 maggio, intorno alle 14:00 al giornalista Klaus Davi. A rivelarlo è lo stesso massmediologo che cura per TgCom24 la rubrica “I Fuorilegge” insieme al direttore Paolo Liguori e che stava tentando di realizzare un’intervista al camorrista.

Davi ha sostato per 4 ore davanti alla casa del boss e per questo motivo i carabinieri gli hanno chiesto le generalità e i motivi della sua lunga permanenza. Il giornalista ha risposto:

“Vorrei strappargli qualche battuta. E’ da un po’ che non intervisto qualche boss della camorra”.

Il fatto è accaduto a Pontevico, in provincia di Brescia, il paese in cui il boss dei Casalesi si trova agli arresti domiciliari per motivi di salute. “Penso che Pasquale Zagaria abbia violato le regole della camorra chiamando i carabinieri per allontanarmi dalla sua abitazione. Volevo solo intervistarlo e regalargli il libro del mio amico Gennaro Sangiuliano “Il nuovo Mao” sulla Cina di Xi Jinping, perchè’ so che è un accanito lettore. I carabinieri sono stati molto professionali e gentili” aggiunge Davi.

“Poichè la reazione di Zagaria è stata spropositata nel chiamare i carabinieri, magari ha pensato che fossi un killer di una fazione rivale. Per me è assolutamente normale cercare di intervistarlo perchè tutti i grandi boss di ‘Ndrangheta, Mafia e camorra Da Piromalli a Pesce, da Labate a Polimeni, da Inzerillo a Nirta, tutti mi hanno rilasciato dichiarazioni” ha concluso.