Inseguimento tra le strade di Caserta: 20enne bloccato e denunciato dalla Polizia

Caserta – Inseguimento tra le strade della città di Caserta, nella giornata di oggi, conclusosi con una denuncia.

Un 20enne della Provincia Casertana, ha forzato un posto di blocco della Polizia di Stato, ignorando l’alt intimato dagli agenti.

La volante si è messa all’inseguimento riuscendo a bloccare l’auto del giovane all’angolo tra viale Lincoln e via Acquaviva.

All’esito del controllo è emerso che il ragazzo non aveva la patente di guida. Naturalmente per lui è scattata una denuncia a piede libero ed il sequestro del veicolo in quanto recidivo.