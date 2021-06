Inseguimento a San Felice a Cancello: 2 arresti su auto rubata

A San Felice a Cancello (Ce), i carabinieri della Stazione di Cancello, durante servizio controllo del territorio, hanno tratto in arresto un 23enne di origini rumene e residente in Santa Maria a Vico(Ce) ed un 20enne di Paolisi (Bn), ritenuti responsabili di furto, resistenza e lesione a P.U..

L’episodio è accaduto nella serata di ieri. I militari dell’Arma, che li hanno notati in via Napoli a bordo di una Ford Focus mentre si aggiravano con atteggiamento sospetto per le vie di quel centro cittadino, hanno deciso di procedere al loro controllo. Costoro, incuranti dell’alt intimatogli hanno proseguito la marcia.

Ne è scaturito un breve inseguimento al termine del quale i due sono stati bloccati e tratti in arresto, nonostante l’energica resistenza opposta.

Nella circostanza, un terzo malvivente, presente nel veicolo, è riuscito a dileguarsi. I successivi accertamenti hanno consentito di accertare che la vettura, sulla quale viaggiavano i malviventi, nella medesima giornata, era stata denunciata rubata dal proprietario presso i Carabinieri di Arpaia (BN).

Gli arrestati sono stati associati presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (Ce).