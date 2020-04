Infermiere di Parete positivo al Coronavirus

Parete – Si registra un nuovo caso positivo al Coronavirus riguardante un cittadino del comune di Parete.

A darne conferma è il sindaco Gino Pellegrino. Ecco la comunica diffusa poco fa dal primo cittadino.

Cari cittadini,

Purtroppo vi devo dare una brutta notizia. La cosa che più mi preoccupava in questi giorni era che un nostro concittadino si potesse ammalare in ambiente ospedaliero e per sfortuna così è stato. Un nostro infermiere è risultato positivo al tampone che gli hanno somministrato in ospedale, sul luogo di lavoro. L’ho sentito, al momento sta bene e risulta asintomatico. A lui va il mio augurio di pronta guarigione. Intanto è stata ricostruita la catena di contatti e a tutti sarà somministrato il tampone molecolare. Purtroppo l’emergenza è tutt’altro che superata. Cari Paretani, vi siete comportati in modo esemplare. Sono fiero di voi, ma bisogna continuare a tenere alta la guardia. Vietato mollare. Ne usciremo tutti assieme e più forti di prima.

Dovrebbe trattarsi di uno dei quattro operatori sanitari risultati positivi presso l’ospedale di Caserta.