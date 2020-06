Raffica di incidente stradali nel Casertano nelle ultime 24 ore

Caserta – Sono almeno 4 gli incidenti stradali registrati nelle ultime 24 ore, un pò in tutta la provincia di Caserta.

A Maddaloni, durante la notte in via Ficucella, in un zona di periferia un 20enne ha perso il controllo della propria vettura finendo fuori strada. La sua corsa è terminata contro il cancello di un’azienda, fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze.

A Vairano Patenora, invece, un uomo di circa 40 anni del posto, si è schiantato contro diverse auto in sosta per poi impattare contro il cancello di un ristorante.

All’arrivo dei carabinieri si è scagliato contro i militari. E’ stato tradotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere accusato di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

A Capua una madre e sua figlia residenti a Bellona, nel pomeriggio di ieri, in via Fuori Porta Roma nei pressi della chiesa di San Giuseppe a seguito di un urto con un’altra auto si sono ribaltate con la loro vettura. Entrambe ne sono uscite fortunatamente indenni.

Un autocarro, questa mattina, mentre percorreva la Strada Statale 372 Telesina al km 13 nel Comune di Baia e Latina, per cause e dinamiche in fase di chiarimento è finito fuori strada, all’interno di una scarpata. Indenne il conducente.