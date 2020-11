San Marco Evangelista – Violenta carambola nella serata di ieri lungo Viale Carlo III tra i comuni di San Marco Evangelista e San Nicola La Strada, intorno alle 19,30.

All’altezza dell’incrocio tra i due comuni, nei pressi dell’hotel Vanvitelli, tre veicoli, tra i quali una Fiato 500 L, una Grande Punto ed un pullman del trasporto pubblico, si sono scontrati per cause e dinamiche in fase di accertamento.

Molto probabilmente a causare il sinistro stradale potrebbe essere stata una manovra azzardata da parte di uno dei veicoli coinvolti.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave, solo quale contusione. Sul posto sono intervenuti i militari dell’arma dei carabinieri della stazione di San Nicola la Strada per gli accertamenti del caso.

Il traffico ha subito forti rallentamenti fino a quando non sono stati rimossi i veicoli dalla carreggiata.