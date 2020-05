Violento incidente sulla Variante Anas. Ingresso chiuso e soccorsi sul posto

Sono in corso gli accertamenti del caso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti

Santa Maria Capua Vetere – Drammatico incidente stradale all’ingresso della variante Anas Strada Statale 700 nel comune di Santa Maria Capua Vetere.

Da una prima ricostruzione dei fatti un giovane in sella ad uno scooter di grossa cilindrata, per cause e dinamiche in fase di chiarimento, si è schiantato contro il guard rail mentre usciva dalla Statale.

Nello schianto non sarebbe rimasto coinvolto nessun altro mezzo, mentre lo scooter è andato quasi del tutto distrutto nello schianto.

Il giovane alla guida è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta e gli agenti della Polizia Stradale hanno dovuto chiudere la rampa di accesso per consentire le operazione dei soccorsi. Sono in corso gli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.