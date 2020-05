Incidente mortale sulla Variante, Antonio muore a 23 anni

Casapulla / Santa Maria Capua Vetere – Intorno alle 17,30 di ieri, Antonio Pinto, 23enne di Casapulla si è schiantato con la sua moto lungo la Variante Anas nel comune di Santa Maria Capua Vetere.

Un impatto violentissimo contro il guard rail a causa del quale il veicolo si è letteralmente spezzato in due.

Il ragazzo proveniva da Caserta in direzione Santa Maria Capua Vetere e, poco prima dello svincolo, per cause e dinamiche in fase di chiarimento, ha perso il controllo della moto andando a schiantarsi contro le barriere in metallo.

E’ stato trasportato d’urgenza all’ospedale civile Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, ma le condizioni di Antonio Pinto sono apparse subito critiche. Poco dopo il ricovero è sopraggiunto il decesso.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale di Santa Maria Capua Vetere e la Polizia Stradale i quali hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.

La notizia si è rapidamente diffusa in città gettando nello sconforto parenti ed amici. Tantissimi i messaggi di dolore pubblicati in rete.